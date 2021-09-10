Кредитный портфель Райффайзенбанка вошёл в Top-5 рейтинга Banki.ru

По итогам первого полугодия 2021 года Райффайзенбанк вошёл в Top-5 банков по объему портфеля потребительских кредитов рейтинга Banki.ru.

В исследовании приняли участие 18 банков, совокупный портфель потребительских кредитов которых составил 2,8 трлн рублей по состоянию на 1 июля 2021 года. Аналитики изучили портфели потребительских кредитов каждого из банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по регионам кредитования, видам кредитов и учётам требований к обеспечению и документам, а также сроки выдаваемых кредитов, средние процентные ставки займов и средний процент одобрения.

«Мы стремимся быть максимально удобными и полезными для наших клиентов, поэтому всё время работаем над улучшением условий кредитования. Ещё в первом квартале мы снизили минимальные ставки до 4,99% для зарплатных клиентов и до 5,99% для остальных заёмщиков, а также увеличили максимальную сумму одного займа до 3 млн рублей, а недавно – и максимальный срок займа до 7 лет. Всё это оказывает позитивное влияние на темпы выдач»

— говорит Иван Карпов, руководитель направления развития потребительского кредитования Райффайзенбанка.

Ранее Райффайзенбанк сообщал, что в июне выдал более 12,79 млрд рублей потребительских кредитов. Это рекордный объём месячной выдачи за все время работы банка на российском рынке. Средний чек одного займа составляет более 650 тыс. руб.

Более 80% заявок на потребительские кредиты Райффайзенбанк получает через онлайн-каналы. В 2020 году этот показатель составлял в среднем 70%, а в 2019 – 63%. Получить необходимую сумму можно без визита в офис или встречи с представителем банка – деньги придут на счёт в течение пяти минут.