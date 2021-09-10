Центробанк повысил ключевую ставку до 6,75%

Центробанк повысил ключевую ставку в России на 0,25 п. п., до 6,75% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение о повышении ключевой ставки принял сегодня совет директоров ЦБ.

«В II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и, по оценкам Банка России, возвращается на траекторию сбалансированного роста»,

- говорится в сообщении регулятора.

Банк России ожидает замедления годовой инфляции в четвертом квартале 2021 года. По прогнозу регулятора, в 2022 году она снизится до 4–4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. (фото Irina Ovchinnikova, bankstoday.net)