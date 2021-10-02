Кража айфона из магазина в Петрозаводске попала на видео

В Петрозаводске 1 октября совершена кража из магазина, расположенного на проспекте Ленина. Об этом сообщает паблик торговой точки в соцсети.

Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в торговом зале. На кадрах видно, как зашедший в магазин молодой человек подходит в стойке продавца и забирает себе лежащий там iPhone 12, после чего спешно покидает помещение. Продавца в этот момент по какой-то причине в зале не было.

Сотрудники магазина организовали розыск подозреваемого и просят горожан помочь найти его. Всех, кто узнал этого человека, просят звонить по телефонам 63-38-63, 63-75-36.