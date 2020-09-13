Кратковременные дожди прогнозируют в Карелии в понедельник

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах +6, +8. Днем +12, +14.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по восточным и северным районам, ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый, сильный. Температура воздуха ночью +4, +9. Днем +11, +16.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +3, днем +14;

В Кондопоге ночью +6, днем +14;

В Медвежьегорске ночью +6, днем +13;

В Олонце ночью +6, днем +16;

В Пудоже ночью +6, днем +13;

В Сегеже ночью +6, днем +13;

В Сортавале ночью +6, днем +16;

В Суоярви ночью +5, днем +13.