Кратковременные дожди прогнозируют в Карелии в понедельник
По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах +6, +8. Днем +12, +14.
В Карелии облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по восточным и северным районам, ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый, сильный. Температура воздуха ночью +4, +9. Днем +11, +16.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +3, днем +14;
В Кондопоге ночью +6, днем +14;
В Медвежьегорске ночью +6, днем +13;
В Олонце ночью +6, днем +16;
В Пудоже ночью +6, днем +13;
В Сегеже ночью +6, днем +13;
В Сортавале ночью +6, днем +16;
В Суоярви ночью +5, днем +13.