22 мая 2021, 11:05
Коза забрела на автозаправку в Петрозаводске
Пользователи соцсети рассказали о встрече с домашним животным на Шуйском шоссе
Каких только животных не встретишь на дорогах столицы Карелии. Сегодня участница паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» рассказала о встрече с козой на одной из городских автозаправок.
«Коза на заправке «Нордик» на Шуйском шоссе»,
- написала пользователь группы.
Некоторые из участников сообщества пошутили, что коза «тоже заправляется, только зеленым топливом»;
«Худенькая какая! Верно, давно от хозяев сбежала», - предположили другие. (фото vk.com)