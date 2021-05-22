Коза забрела на автозаправку в Петрозаводске

Каких только животных не встретишь на дорогах столицы Карелии. Сегодня участница паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» рассказала о встрече с козой на одной из городских автозаправок.

«Коза на заправке «Нордик» на Шуйском шоссе»,

- написала пользователь группы.

Некоторые из участников сообщества пошутили, что коза «тоже заправляется, только зеленым топливом»;

«Худенькая какая! Верно, давно от хозяев сбежала», - предположили другие. (фото vk.com)