Котельная в Карелии складировала отходы на землях общего пользования

Наталья Русская из поселка Ляскеля обратилась в министерство природных ресурсов и экологии с просьбой принять меры по ликвидации несанкционированной свалки от поселковой котельной, сообщает сайт правительства Карелии.

5 апреля сотрудники Минприроды и предприятия «Карелприрода» выехали в Питкярантский район. Они осмотрели территорию, прилегающую к площадке котельной. Сама котельная огорожена забором, однако отходы складируются за периметром. Кора с примесью земли оказалась вблизи жилых домов и абсолютно закономерно вызвала недовольство местных жителей.

Обмеры показали, что свалка занимает 200 квадратных метров на территории общего пользования.

Видеозапись, сделанная одной из жительниц, на которой трактор сгребает отходы за территорию котельной, помогла зафиксировать правонарушение. Видео будет использоваться как доказательство при установлении виновного лица.

Принимать решение об определении вида правонарушения будет региональный Росприроднадзор. В зависимости от этого виновному лицу будет назначен штраф.

Фото с сайта правительства Карелии.