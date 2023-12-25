«Костная клиника» приглашает на день рождения

Интерактивная шоу программа гигантских световых людей, и невероятное лазерное шоу ждут зрителей на площади Кирова 29 декабря (6+)

Кого принято приглашать в гости на праздник? Правильно, самых близких друзей! Поэтому 29 декабря в 18 часов жителей и гостей города ждут на площади Кирова на празднование юбилея «Костной клиники»! Пришедших ждет много подарков и невероятное лазерное шоу!

Организаторы ждут гостей немного раньше, ведь уже в 17.00 состоится веселый праздник для всей семьи, приуроченный к открытию новогодней ярмарки.

В 18.00 стартует интерактивная шоу программа гигантских световых людей, и невероятное лазерное шоу (г. Санкт-Петербург)! Темное небо вечернего города озариться тысячами световых лучей, которые сольются с музыкой воедино и создадут невероятные образы, которые запомнятся всем на долгое время!

Так же будут выбраны победители акции «Костная клиника – 20 лет с Вами!» и состоится вручение ценных подарков.

«Костная клиника» приглашает всей семьей отпраздновать юбилей компании и весело провести время.

Не пропустите одно из главных событий этого года! Место встречи- 29 декабря на площади Кирова!

РЕКЛАМА. ООО «Центр костно-суставной патологии», ИНН 1001138980.