Космическая станция упала на Землю

Советская межпланетная станция «Космос-482» утром вошла в плотные слои атмосферы и рухнула в Индийском океане, западнее Джакарты. Об этом сообщает "Lenta.ru".

Это произошло в 9:24 по московскому времени. Станция упала в 560 километрах западнее острова Средний Андаман. Специалисты ожидали, что «Космос-482» упадет ближе к двенадцати часам дня.

Аппарат запустили в 1972 году к Венере. Однако на станции произошли технические неполадки, и она осталась на околоземной орбите. © «Петрозаводск говорит»