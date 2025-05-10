В Подмосковье люди взорвали гранату в подъезде

Мужчины вышли покурить в подъезд, и один из них взял с собой гранату. После этого в подъезде раздался взрыв, об этом сообщает "Lenta.ru".

Двое мужчин и их жены праздновали 9 Мая. Вскоре мужья решили отлучиться в подъезд, чтобы покурить, и взяли с собой боеприпас. После раздался взрыв, из-за которого мужчины погибли.

Женщины получили легкие ранения. От госпитализации обе отказались. © «Петрозаводск говорит»