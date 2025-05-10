Петрозаводчане пожаловались на скамейки

В паблике "Подслушано в ПТЗ" пожаловались, что скамейки покрасили, но даже не повесили предупреждающую табличку. Из-за этого несколько петрозаводчан уже успело испортить одежду.

Инцидент произошел сегодня утром. Автор поста также отметил, что краска ничем не оттирается от одежды. Продавцы магазина, где автор хотел купить ацетон, сказали, что это уже не первый случай за сегодня.

Автор поста поделился негодованием и спросил, куда можно обратиться. © «Петрозаводск говорит»