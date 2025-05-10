Внук хотел помочь бабушке, но стал соучастником кражи

В Костроме аферисты связались с подростком и убедили его в том, что сбережения бабушки в опасности. Чтобы помочь, школьник перевел деньги на якобы безопасный счет злоумышленников, об этом сообщает "Газета.ru".

Мошенники представились "центром безопасности" и убедили мальчика продиктовать данные банковской карты бабушки и поступившие на ее телефон СМС-сообщения. Он сделал это, так как был уверен, что помогает пенсионерке.

На следующий день подросток получил звонок от псевдосиловиков, которые угрожали привлечь его к уголовной ответственности. Чтобы избежать фантомного наказания, школьник перевел еще деньги на сторонний счет. Общий ущерб составил 365 тысяч. © «Петрозаводск говорит»