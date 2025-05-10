В главный майский праздник было потушено 5 пожаров

Пожары были ликвидированы в Питкярантском, Сегежском, Кондопожском районах республики. Горели дачные дома, бани, открытые территории, об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Карелия.

В 06:13 в деревне Юляристиоя Питкярантского района загорелся дачный дом, совмещенный с баней. Огонь повредил наружную стену, оконный проём и кровлю дома, 3 хозпостройки и баню. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров, для его тушения привлекли 3 единицы техники и 9 человек. Также был эвакуирован 1 газовый баллон.

В 14:55 в Сегеже загорелась открытая территория, на которой был уничтожен мусор площадью 80 квадратных метров. Для устранения пожара привлекли 1 единицу техники и 4 человека. В 16:29 в поселке Идель загорелась хозпостройка, которая сильно пострадала от огня.

В 13:24 в Кондопожском районе начался пожар в дачном доме по адресу: Кончезерское сельское поселение, СНТ «Лагнозерский». Строение значительно пострадало, возгорание устранили. © «Петрозаводск говорит»