В Пряжинском районе произошло ДТП

В Пряжинском районе легковой автомобиль Шкода Октавиа и трактор столкнулись возле деревни Падозеро. На месте работает полиция, пострадавших передали врачам, об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности.

Сообщение о ДТП поступило в 9:45. Столкновение произошло в районе СНТ "Родники". Пожарные поселка Чална отправились на место происшествия, отключили АКБ. Также в посте отметили, что розлива топлива нет.

Пострадавших, женщину-водителя и её дочь 6 лет, отправили в больницу. © «Петрозаводск говорит»