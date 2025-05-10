10 мая 2025, 12:15
Общество

В Пряжинском районе произошло ДТП

Трактор столкнулся с автомобилем
легковой автомобиль столкнулся с трактором в Пряжинском районе
Фото: пресс-служба госкомитета Карелии по безопасности

В Пряжинском районе легковой автомобиль Шкода Октавиа и трактор столкнулись возле деревни Падозеро. На месте работает полиция, пострадавших передали врачам, об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности. 

Сообщение о ДТП поступило в 9:45. Столкновение произошло в районе СНТ "Родники". Пожарные поселка Чална отправились на место происшествия, отключили АКБ. Также в посте отметили, что розлива топлива нет.

Пострадавших, женщину-водителя и её дочь 6 лет, отправили в больницу. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Республика Карелия
Карелия
Пряжинский район
Пряжа
ДТП
Дорожно-транспортное происшествие
трактор
автомобиль
Госкомитет Карелии по ОЖ и БН