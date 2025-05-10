Россиян попросили быть аккуратнее с шашлыками

Если россиянин использует готовый маринад, то он рискует повысить артериальное давление из-за большого количества соли, сахара и консервантов в продукте. Чтобы не навредить здоровью, лучше готовить маринады самостоятельно из натуральных ингредиентов, об этом сообщает "Lenta.ru".

Для приготовления маринада подойдут оливковое масло, лимонный сок, свежие травы и специи. Такой продукт будет более полезным и не спровоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Также эксперты отметили, что при жарке на углях выделяются канцерогенные вредные вещества. Чтобы мясо не впитало их, нужно использовать специальные решетки для гриля или фольгу для защиты шашлыка от прямого контакта с огнем. © «Петрозаводск говорит»