10 мая 2025, 11:45
В Петрозаводске водитель нарушил правила и попытался сбежать
Ночью водитель вылетел на тротуар
Фото: piхabay
Ночью на перекрестие Варкауса-Мелентьевой автомобиль вылетел на тротуар, после чего водитель попытался скрыться с места происшествия. Инцидент попал на камеры.
Камеры зафиксировали произошедшее 9 мая в 22:22. Полицейские гнались за правонарушителем и продолжили погоню, когда водитель вышел из машины и попытался сбежать.
Предположительно водитель превысил скорость и ехал 175 километров в час. © «Петрозаводск говорит»