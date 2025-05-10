В Петрозаводске водитель нарушил правила и попытался сбежать

Ночью на перекрестие Варкауса-Мелентьевой автомобиль вылетел на тротуар, после чего водитель попытался скрыться с места происшествия. Инцидент попал на камеры.

Камеры зафиксировали произошедшее 9 мая в 22:22. Полицейские гнались за правонарушителем и продолжили погоню, когда водитель вышел из машины и попытался сбежать.

Предположительно водитель превысил скорость и ехал 175 километров в час. © «Петрозаводск говорит»