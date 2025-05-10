10 мая 2025, 11:45
Общество

В Петрозаводске водитель нарушил правила и попытался сбежать

Ночью водитель вылетел на тротуар
Фото: piхabay

Ночью на перекрестие Варкауса-Мелентьевой автомобиль вылетел на тротуар, после чего водитель попытался скрыться с места происшествия. Инцидент попал на камеры. 

Камеры зафиксировали произошедшее 9 мая в 22:22. Полицейские гнались за правонарушителем и продолжили погоню, когда водитель вышел из машины и попытался сбежать. 

Предположительно водитель превысил скорость и ехал 175 километров в час. © «Петрозаводск говорит»

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Республика Карелия
Карелия
Петрозаводск
автомобиль
водитель
машина
преследование
нарушение ПДД
превышение скорости