В России предупредили об опасности некоторых приложений

Мошенники звонят жертве и предлагают установить лжеофициальное приложение с удаленным управлением, благодаря которому они могут перехватить доступ к устройству. О новой опасности предупреждают "Известия".

Аферисты представляются работниками поликлиник, управляющих компаний, Росфинмониторинга, портала «Госуслуги» или полиции. Они предлагают жертве установить приложение, чтобы было удобнее управлять данными, однако на деле получают доступ к устройству россиянина.

Эксперты отметили: работники силовых структур, административные работники и сотрудники медицинских учреждений не звонят и не просят установить приложения. Россиянам посоветовали быть бдительнее. © «Петрозаводск говорит»