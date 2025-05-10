10 мая 2025, 11:30
Общество

В России предупредили об опасности некоторых приложений

Новую схему мошенничества раскрыли в России
смартфон
Фото: freepik // pressfoto

Мошенники звонят жертве и предлагают установить лжеофициальное приложение с удаленным управлением, благодаря которому они могут перехватить доступ к устройству. О новой опасности предупреждают "Известия"

Аферисты представляются работниками поликлиник, управляющих компаний, Росфинмониторинга, портала «Госуслуги» или полиции. Они предлагают жертве установить приложение, чтобы было удобнее управлять данными, однако на деле получают доступ к устройству россиянина. 

Эксперты отметили: работники силовых структур, административные работники и сотрудники медицинских учреждений не звонят и не просят установить приложения. Россиянам посоветовали быть бдительнее. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Россия
мошенники
аферисты
Злоумышленники
обман
дистанционное мошенничество