Коронавирусные мошенники обещают россиянам выплаты от лица Центробанка

В период пандемии коронавируса россиянам не стоит терять бдительность. Мошенники не дремлют, но мечтают опустошить кошельки и банковские счета людей. О новой уловке обманщиков рассказало издание РИА Новости.

На одном из сайтов в Интернете злоумышленники от лица Центробанка обещают россиянам выплату для поддержки в период пандемии. Сообщения о финансовой поддержке россиян распространяются в «Фейсбуке» под видом рекламы с символикой Банка России.

При переходе по ссылке всплывает некий документ от 20 января за подписью «заместителя начальника Туллина Д.В». Гражданам обещают единовременную выплату от 1000 до 5000 рублей на каждого члена семьи. Чтобы получить деньги, требуется ввести данные банковской карты, секретный код с обратной стороны.

В Банке России комментируют, что не выплачивают деньги гражданам, а сайт в Интернете используют мошенники. Между тем ЦБ «проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта». (фото radio1.news)