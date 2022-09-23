Коробки с алкоголем в пластиковых емкостях изъяли у двух бутлегеров

Два подпольщика из Карелии торговали контрафактным алкоголем и сигаретами, нанеся ущерб государству в более чем 4,6 млн рублей.

Незаконный бизнес они организовали в Суоярвском районе, деятельность предприимчивых бутлегеров прикрыли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия. Пограничники конфисковали у них 2064 литра немаркированной алкогольной продукции, 4038 блоков табачной продукции. Изъятую продукцию направили на экспертизу.

«Имущественный ущерб государству составляет более 4 600000 рублей. Изъятая продукция подготовлена к направлению на экспертизу, после проведения которой, будет принято решение о передаче материалов по подследственности с целью возбуждения уголовного дела», - прокомментировали в управлении. (фото предоставлено Погрануправлением ФСБ России по РК)