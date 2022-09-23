Житель Карелии выпил с отцом и унес планшет мачехи

Жительница Карелии сообщила в полицию о краже. Из квартиры пропал планшет, ущерб превысил 2600 рублей, рассказывают в пресс-службе МВД.

Оперативники предположили, что техникой мог завладеть ее пасынок. 21-летний подозреваемый навещал отца, они выпивали, а затем, как предположили правоохранители, молодой человек ушел, прихватив чужой планшет. Технику он сбыл, выручив 1500 рублей. Деньги он спустил на закуску и выпивку. Медвежьегорские стражи порядка завели уголовное дело о краже. (фото unsplash.com, Max Fleischmann)