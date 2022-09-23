Дровяник и баня сгорели ночью в Пряжинском районе

Пожар вспыхнул ночью 22 сентября в деревне Юргилица. Сообщение о возгорании пряжинские спасатели получили в 23:49.

На место огненного происшествия выехали пожарные из села Ведлозеро и поселка Пряжа. К их приезду огонь охватил дровяник и баню. Площадь пожара составила порядка 50 квадратных метров.

Для бесперебойной подачи воды огнеборцы протянули магистральную линию с озера Ведлозеро, расположенного в 40 метрах от места происшествия. За короткое время им удалось остановить распространение огня, а затем полностью ликвидировать пожар. Строение бани и дровяник были значительно повреждены огнем. Причина возгорания устанавливается. (фото unsplash.com, raquel raclette)