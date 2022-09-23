В Петрозаводске убирают поваленные шквалистым ветром деревья

Поврежденные в результате разгула стихии деревья вывозят в Петрозаводске на этой неделе.

В администрации уточнили, что работы уже провели в парке Ямка, на общественных территориях на Московской и Заводской и других улицах.





С начала года в столице Карелии ликвидировали более сотни поврежденных деревьев. В рамках действующего муниципального контракта до конца осени в городе уберут 85 аварийных деревьев, также будут отфрезерованы пни и убраны порубочные остатки. (фото пресс-центр администрации города)