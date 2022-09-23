23 сентября 2022, 07:12
В Петрозаводске убирают поваленные шквалистым ветром деревья
С общественных территорий убирают упавшие зеленые насаждения. Аварийные растения обещают ликвидировать до конца осени
Поврежденные в результате разгула стихии деревья вывозят в Петрозаводске на этой неделе.
В администрации уточнили, что работы уже провели в парке Ямка, на общественных территориях на Московской и Заводской и других улицах.
С начала года в столице Карелии ликвидировали более сотни поврежденных деревьев. В рамках действующего муниципального контракта до конца осени в городе уберут 85 аварийных деревьев, также будут отфрезерованы пни и убраны порубочные остатки. (фото пресс-центр администрации города)