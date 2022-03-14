Контроль малого и среднего бизнеса приостановят

В связи со сложившейся из-за санкций экономической ситуацией президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты, содержащий комплекс социально-экономических мер по поддержке россиян и бизнеса. Об этом напомнили в министерстве экономического развития Карелии.

Так, статьей 5 закона №46-ФЗ внесены изменения, предусматривающие введение моратория на проведение плановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства до 31 декабря.

Кроме того, установлено право имеющих лицензии, срок действия которых истек или заканчивается в ближайшее время, продолжать в течение определенного периода деятельность без получения новых разрешений и без их переоформления. Применять наказания за работу без необходимых документов не будут. Более подробную информацию можно получить на портале правовой информации. Фото: pixabay.com/ru