Карелия занимает 60 место в рейтинге регионов по кредитованию

По данным Центробанка, средний уровень закредитованности россиян вырос за прошлый год с 49 до 55%. Самыми крупными должниками являются жители Калмыкии. Менее всех в долгу у банков жители Ингушетии. Карелия в этом списке стоит на 60 месте. Средний долг на душу населения составляет 348 тысяч рублей.

Эксперты отметили стремительный рост кредитования в начале года. Этому способствовали активизация экономики и невысокие процентные ставки ипотеки, пишет Ria.ru.

Самое низкое кредитование отмечено в Ингушетии (36,3 тыс. руб.), Чечне (70,9 тыс. руб.) и в Крыму (86,1 тыс. руб.). Наиболее закредитованные регионы – Калмыкия (339,8тыс. руб.), Тыва (410,7 тыс.руб.) и Удмуртия (293,7 тыс. руб.). Фото: pixabay.com/ru