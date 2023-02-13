13 февраля 2023, 10:34
Контейнеры для раздельного сбора ТКО поставят в Петрозаводске в апреле
Два вида мусорных контейнеров появятся весной в Карелии
Новые мусорные контейнеры установят сначала в Петрозаводске, а потом во всей Карелии. Это позволит сортировать отходы, напомнил глава региона Артур Парфенчиков.
Регион попал в число пилотных, которым дали федеральную субсидию для перехода на раздельную схему сбора мусора. Уже закупили больше 2500 желтых емкостей для вторсырья.
- Сначала установим их в Петрозаводске, дальше расставим в районах Карелии,
- отметил губернатор.
Собранный с желтых контейнеров мусор отправят на первую в республике сортировочную линию. Ее скоро запустят в Петрозаводске. Потом вторсырье отвезут в компании-переработчики.
Напомним, желтые контейнеры предназначены для сухого вторсырья, а темные - для смешанных отходов. // фото: «Петрозаводск говорит»