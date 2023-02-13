Контейнеры для раздельного сбора ТКО поставят в Петрозаводске в апреле

Новые мусорные контейнеры установят сначала в Петрозаводске, а потом во всей Карелии. Это позволит сортировать отходы, напомнил глава региона Артур Парфенчиков.

Регион попал в число пилотных, которым дали федеральную субсидию для перехода на раздельную схему сбора мусора. Уже закупили больше 2500 желтых емкостей для вторсырья.

- Сначала установим их в Петрозаводске, дальше расставим в районах Карелии,

- отметил губернатор.

Собранный с желтых контейнеров мусор отправят на первую в республике сортировочную линию. Ее скоро запустят в Петрозаводске. Потом вторсырье отвезут в компании-переработчики.

Напомним, желтые контейнеры предназначены для сухого вторсырья, а темные - для смешанных отходов. // фото: «Петрозаводск говорит»