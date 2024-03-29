Конкурс профессионального мастерства проходит в «РКС-Петрозаводск»

В группе компаний «РКС-Петрозаводск» стартовал двенадцатый по счету конкурс профессионального мастерства «Дока». Конкурс ежегодно проводится в АО «ПКС-Тепловые сети» и АО «ПКС-Водоканал». Это возможность показать свои профессиональные навыки и обменяться опытом с коллегами. Конечно, и соревновательный момент никто не отменял – кому не хочется быть первым? Конкурс состоит из двух частей: теоретической и практической. У каждой специальности свои задания, за выполнениями которых следит комиссия.

Один из самых молодых участников конкурса – слесарь района тепловых сетей ОТЗ Денис Бабкин.

Денис пришел в «Тепловые сети» сразу после окончания техникума и работает здесь семь месяцев.

Я окончил техникум городского хозяйства по специальности теплоснабжение и теплотехническое оборудование. В «Тепловых сетях» работают мои друзья, они и позвали меня сюда сразу после учебы. Вместе со мной окончил ПТГХ и мастер нашего района Павел Павлов. В конкурсе принимаю участие впервые, хочу попробовать свои силы и посмотреть, как работают коллеги. Работа слесаря мне нравится тем, что есть физическая активность, не сижу в офисе на стуле,

– рассказывает Денис.

Еще один конкурсант, Владимир Житков – один из старожилов предприятия.

В прошлом году он стал победителем «Доки» среди сварщиков.

Профессию выбрал в молодости и до сих пор об этом не жалею. Учился в поселке Пиндуши на ремонтной базе флота. А позже влюбился, женился и переехал в Петрозаводск. Работаю в районе тепловых сетей Древлянка. Здесь, получается, я самый опытный работник – стаж большой. Честно говоря, в прошлом году не надеялся на победу, думал, меня обойдет молодежь,

– поделился своей историей Владимир.

Параллельно конкурс проходит и у бригад, состоящих из слесарей, сварщиков и мастеров. Командам необходимо провести опрессовку тепловой сети, комментируя свои действия для членов жюри.

Например, нужно не только проветрить тепловую камеру перед спуском для опрессовки, но и определить, какой из манометров подойдет. Предстояло провести и небольшую спасательную операцию: по заданию одному из специалистов становится плохо, и его необходимо достать на поверхность, соблюдая все инструкции по охране труда, а также оказать помощь.

Свои силы еще предстоит попробовать водителям, машинистам экскаватора и электромонтерам. Скоро к соревнованиям присоединятся работники «ПКС-Водоканал».

Фото: пресс-служба РКС-Петрозаводск