Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» стартовал в России

В России 22 января 2021 года стартовал конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций», организованный Центрами управления регионами (ЦУР). Его задача – поиск профессионалов разных специализаций сферы digital. Принять участие в конкурсе могут все граждане страны, в том числе и жители Республики Карелия. Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в ЦУР и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе Мастерской управления «Сенеж» – первой ступени Высшей школы интернет-коммуникаций.

Для участия приглашаются граждане РФ в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование (в том числе незаконченное), профильный опыт работы: специалист в области интернет-коммуникаций, контент-менеджер по работе в цифровых средах, аналитик, эксперт цифровых информационных продуктов, руководитель цифровых продуктов, медиа-продюсер и так далее. На этапе регистрации участникам предстоит презентовать реализованный проект.

Подать заявку на участие можно на сайте лидерыинтернета.рф. Регистрация продлится до 23:59 26 февраля 2021 года.

Конкурс будет проходить в четыре этапа. В январе-феврале – регистрация участников. В марте – апреле – дистанционные задания. В апреле – мае – полуфиналы, в май – финал.

Конкурс – это важный, но только первый шаг, чтобы начать формировать общие требования, стандарты, программы обучения для «новых» профессий. Мы видим острую потребность и запрос на то, чтобы начать систематизацию и даже в отдельных моментах стандартизацию отрасли электронных коммуникаций. Поэтому для нас так важно видеть участников со всей страны, чтобы создать настоящее сообщество, понять картину состояния человеческих ресурсов в digital-сфере. Осталось всего несколько регионов, которые мы пока не можем включить в географию конкурса, но уверена, что к окончанию регистрации подключатся все субъекты нашей страны. Нам нужна команда специалистов из разных уголков России, которая в начале пути станет основой для формирования профессионального сообщества,

– отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Для специалистов digital-сферы конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» – это проверка знаний и умений, поиск наставников, единомышленников и партнеров, и, конечно же, хорошая возможность в будущем реализовать свой потенциал на госслужбе или в серьезных компаниях государственного сектора. Это своего рода социальный лифт, который позволит подняться на новый уровень компетенций, чтобы решать более сложные и объемные задачи. Не так давно я принял участие в конкурсе «Лидеры России» и занимаюсь сейчас развитием гражданского общества и цифровых инструментов взаимодействия граждан и власти,

– говорит заместитель Центра управления регионом Карелии Рустам Раджабов.