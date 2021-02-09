МЧС приглашает жителей Карелии стать добровольными пожарными

Добровольными пожарными могут стать совершеннолетние граждане, способные по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике пожаров или участием в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

Для лица, изъявившего желание стать пожарным добровольцем, необходимо определиться, в деятельности какого подразделения добровольной пожарной охраны он желает участвовать – территориальном или объектовом.

То есть, это может быть добровольная пожарная дружина предприятия, где человек осуществляет свою трудовую деятельность, либо добровольная пожарная команда (дружина) сельского поселения или населенного пункта, где проживает человек.

Далее нужно обратиться к руководителю подразделения ДПО и написать соответствующее заявление.

МЧС, со своей стороны, обязуется поддерживать добровольцев республики, поскольку край с такими огромными расстояниями и низкой плотностью населения невозможно защитить от пожаров, опираясь только на профессиональные подразделения.

Призываем всех неравнодушных людей с активной гражданской позицией стать участниками общественных объединений пожарной охраны. Добровольно защищать от пожара людей и их жилище - почётная миссия, выполнять которую теперь можно на законных основаниях,

– говорится в обращении МЧС.

Карельское республиканское отделение ВДПО является учредителем Регионального общественного учреждения "Добровольная пожарная команда Республики Карелия" (РОУ "ДПК РК") - директор - Ерёмкин Александр Васильевич - телефон (8-8142) 730-244.

Фото и видео из группы «МЧС по Республике Карелия»