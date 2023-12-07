Кондопожские школьники прошли профпробы на крупном предприятии Карелии

Промышленную экскурсию провели по проекту «Билет в будущее» нацпроекта «Образование», который реализуют по решению президента Владимира Владимировича Путина.

Ребята побывали в музее на предприятии и узнали об его истории, востребованных профессиях. Школьники увидели в производственных цехах процесс создания бумаги для печати, газет и внутренних слоев картона.

Нам очень понравилась экскурсия на комбинат. Испытали на себе условия работы в цеху. Своими глазами увидели производство бумаги в Карелии: как ее сушат, режут и упаковывают. Экскурсовод увлекательно и подробно обо всем рассказала. Спасибо проекту «Билет в будущее», благодаря которому мы узнали о востребованных профессиях в регионе,

– поделилась впечатлением ученица 11 класса Дарья Сергина.

В настоящий момент ЦБК – градообразующее предприятие в Кондопоге. Там трудятся более четырех тысяч человек самых разных специальностей: от слесарей, водителей, электромехаников, до экономистов и менеджеров. На предприятие приезжают работать молодые специалисты после окончания Лесотехнического техникума в Петрозаводске, Института лесных, горных и строительных наук и экономического факультета ПетрГУ, Высшей школы технологии и энергетики в Санкт-Петербурге и других столичных вузов.

Востребованы на предприятии и IT-специалисты.

Отметим, что в этом году промышленные экскурсии и профробы посетили более 1200 школьников, а в проекте «Билет в будущее» приняли участие 6000 школьников республики. Подростки прошли более 8000 онлайн-диагностик, которые помогли им определиться с направлением будущей профессии.

Фото: https://gov.karelia.ru