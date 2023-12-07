Жители Карелии могут бесплатно получить психологическую помощь

Во всех поликлиниках Карелии работают кабинеты медико-психологического консультирования, в которых приёмы ведут медицинские психологи. Как сообщил "Вебер", 18% респондентов когда-либо обращались за помощью к психологу: 59% из них заметили прогресс или решение своей проблемы, 37% отмечают, что проблему решить не удалось.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, что такие кабинеты открыли в поликлиниках этим летом, что стало началом реорганизации психиатрической и наркологической помощи в республике.

Медицинский психолог – специалист, который изучает состояния, не являющиеся болезнью (ими занимаются психотерапевты и психиатры), но осложняющие жизнь человека, затрудняющие его общение с обществом и выходящие за границы нормы. К этой категории относятся возрастные кризисы, сложные жизненные ситуации (конфликты в семье, на работе, с детьми), внутренний разлад человека с самим собой,

- объяснил глава Минздрава.

Записаться на приём к медицинским психологам можно в регистратурах поликлиник при личном обращении, а также по телефонам.

«Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.

//Фото: Личная страница министра здравоохранения Карелии