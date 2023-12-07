Лед на реках на севере Карелии будут взрывать

Уровень воды в реках Прионежского, Пряжинского и Беломорского районов резко повысился, в декабре в регионе сложилась сложная гидрометеорологическая обстановка.

В связи с этим с 7 декабря силы и средства учреждений, подведомственных госкомитету по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, приведены в режим повышенной готовности.



Специалистов подразделения разминирования и взрывных работ направили на проведение взрывных работ в Беломорске, сообщили в госкомитете. Такая необходимость вызвана тем, чтобы исключить подтопление прибрежных домовых территорий.



Специалисты ежедневно проводят мониторинг уровня воды на участках рек, представляющих угрозу затопления.

Напомним, по состоянию на 6 декабря уровень воды в реке Шуя в районе Бесовца превысил критическую отметку на 26 сантиметров. Необходимости проводить взрывные работы пока нет. // фото unsplash.com