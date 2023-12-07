В Петрозаводске прошла торгово-закупочная сессия сети «Магнит»

Объемы поставок карельских производителей в розничную сеть за 10 месяцев текущего года составили более 1,2 млрд рублей. Такие данные были озвучены на прошедшей 7 декабря торгово-закупочной сессии «Магнит», организованной Министерством промышленности и торговли республики для местных поставщиков. Участие в мероприятии приняли более 20 компаний – производители молочного и мясного гастронома, замороженной продукции, меда, поставщики рыбы, напитков, круп и ягод.

В рамках сессии также прошла ярмарка карельских товаров, где местные поставщики и сельхозпроизводители представили свою продукцию.

Системную работу по продвижению товаров, произведенных на территории региона, успешно реализуют в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Карелии и федеральной торговой сетью. Оно действует с 2019 года.

На сегодняшний день в «Магните» представлен широкий ассортимент карельских товаров: вода, молочная и мясная продукция, хлебобулочные изделия, рыбная гастрономия. Федеральной сетью максимально упрощены требования и процедура ввода продукции в сеть. Это позволит увеличить присутствие региональных товаров на полках федеральных магазинов и предоставит даже небольшим предприятиям, в том числе фермерам, доступ к стабильному рынку сбыта своей продукции,

– отметил министр промышленности и торговли Денис Гурков.

По упрощенному договору для небольших фермеров, в рамках которого действует сниженный уровень исполнения обязательств, предусмотрен максимально короткий срок оплаты поставки товара – до 5 дней.

Сегодня федеральная торговая сеть работает с 18 товаропроизводителями из Карелии. До конца года на полках сети в регионе появится продукция Олонецкого хлебозавода и Карельского завода минеральных вод. Также в 2023 году расширена география продаж Петрозаводского хлебозавода «САМПО», теперь мучные кондитерские изделия предприятия можно купить в магазинах розничной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С 2022 года сеть начала продажи молока, кефира и творога «Славмо» в своих магазинах в Мурманской области, рост товарооборота за это время составил более 13 %.

Отметим, что сегодня в Карелии работает 228 торговых точек сети разного формата.

//Фото: https://gov.karelia.ru