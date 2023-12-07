Бережливое производство внедряют предприятия Карелии

13 декабря эксперты АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» представят результаты исследования передовой российской и зарубежной практики в области повышения производительности труда по производству бумаги и бумажных изделий.

В онлайн-конференции примут участие авторы исследования и руководители ведущих российских компаний – производителей бумаги и картона. Они поделятся своим опытом решения характерных проблем производства бумаги, картона и изделий из них, презентуют бизнес-кейсы по внедрению и использованию инструментов бережливого производства на своих предприятиях.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Сегодня в нацпроекте «Производительность труда» участвуют более 100 предприятий, осуществляющих производство бумаги, с суммарной выручкой более 360 млрд рублей. Среди карельских участников нацпроекта этой отрасли – «Кондопожский ЦБК», «Сегежский ЦБК» и «РК-Гранд». Сотрудники предприятий успешно прошли обучение на «Фабрике процессов», а также по программам «Лидеры производительности», «Рационализаторство» и «Акселератор экспортного роста». «Кондопожский ЦБК» с сентября начал реализацию проекта по повышению производительности труда совместно с экспертом ФЦК, а «Сегежский ЦБК» дважды стал победителем регионального конкурса «Лучшие практики наставничества Республики Карелия».

Участие в нацпроекте «Производительность труда» дает предприятиям уникальную возможность получить практический опыт и знания, которые позволят улучшить экономические показатели: снизить затраты на производство и увеличить выручку и прибыли. Такая поддержка оказывается бесплатно,

– отметил министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев.

Нацпроект «Производительность труда» реализуется с 2019 года для обеспечения ежегодного прироста производительности труда в стране не менее чем на 5%. В рамках национального проекта разработан комплекс мер, в том числе обучение, консультации экспертов по работе предприятий и финансовое стимулирование.

Чтобы стать участником нацпроекта «Производительность труда», можно обратиться в Министерство экономического развития Республики Карелия, тел.: 8 (8142) 559-801 (добавочный 313, 371), адрес электронной почты: vikhareva@economy.gov10.ru, biskup@economy.gov10.ru.

//Фото: https://gov.karelia.ru