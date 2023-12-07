В Сортавале установят памятник крестителю карелов князю Ярославу

Идея создания памятника великому князю Ярославу принадлежит Главе Карелии Артуру Парфенчикову и имеет благословение митрополита Петрозаводского и Карельского Константина. Монумент появится в городе Сортавала.

По итогам конкурсного отбора над созданием монумента будут трудиться московские скульпторы Игорь Яворский и Константин Кубышкин, обладатели государственных наград за восстановление памятника Екатерине II в Симферополе.

Согласно проекту, в правой руке князь Ярослав держит православный крест, высокий и большой, – символ его вклада в крещение карелов, а с левой стороны изображен сын Ярослава Александр Невский, один из самых известных деятелей истории России.

Святой Благоверный Великий Князь Ярослав II Всеволодович – сын Всеволода Большое Гнездо, отец Александра Невского. Принимал активное участие в борьбе с половцами и в междоусобной борьбе южнорусских князей. После монгольского завоевания дважды ездил в Золотую Орду. Первым получил признание старейшинства среди русских князей и ярлык на великое княжение Владимирское. Именно Ярослав Всеволодович крестил карелов в 1227 году. В настоящее время ведется активная работа по включению князя Ярослава в список карельских святых.

Напомним, Министерством культуры РФ подготовлен план основных и дополнительных мероприятий по празднованию 800-летия крещения карелов. Мероприятия, посвященные празднованию этого духовно-исторического события, пройдут с 2025 по 2027 годы.

//Фото: https://gov.karelia.ru