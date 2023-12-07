Уровень воды в Шуе превысил критическую отметку

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы провели разведку ледовой обстановки на реке Шуя в деревне Бесовец. Об этом сообщает госкомитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По состоянию на 6 декабря уровень воды в реке превысил критическую отметку на 26 сантиметров. Наблюдаются подтопления прибрежной территории. В то же время течение открытое, вода по основному руслу проходит беспрепятственно.

Специалисты пришли к выводу, что подтопления на данный момент не несут угрозы домовладениям. Необходимости проводить взрывные работы сейчас нет. // Фото: госкомитет по ОЖ и БН