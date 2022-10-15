Кондопожские «армейцы» уступили команде из Белоруссии

Хоккейный клуб «СКА-Карелия» проиграл первый матч домашней серии в Кондопоге. Об этом сообщает паблик команды.

Сегодня «армейцы» встречались с командой «Динамо-Шинник» из белорусского Бобруйска. Игра завершилась со счетом 1:3 не в пользу наших хоккеистов. Единственная шайба в составе «СКА-Карелия» на счету Никиты Градобитова.

Следующий матч пройдет уже завтра. Встретятся те же соперники. Начало игры - в 13:00. Фото паблика «СКА-Карелия»