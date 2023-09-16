Кондопожские «армейцы» проиграли в Туле

Команда «СКА-Карелия» сегодня проводила свой очередной матч МХЛ. В Туле «армейцы» встречались с «Академией Михайлова».

В первом периоде кондопожане вырвались вперед, закончив первую двадцатиминутку в лидерах - 2:1. После двух периодов на табло горел счет 3:3. В решающем игровом отрезке хозяева, однако, дожали нашу команду. Итоговый счет - 3:5.

Следующие матчи «СКА-Карелия» проведет 20-21 сентября дома против «Динамо-Шинник» из белорусского Бобруйска. // Фото: unsplash.com / Mariah Hewines