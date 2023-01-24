24 января 2023, 08:51
Кондопожские «армейцы» проиграли последний домашний матч в сезоне
Весь февраль «СКА-Карелия» будет играть на выезде
В понедельник команда «СКА-Карелия» провела заключительный домашний матч в этом сезоне МХЛ. В Кондопоге «армейцы» встречались с «Амурскими тиграми».
Встреча была равной, но в третьем периоде гости добыли победу. Итоговый результат - 1:4, поражение «СКА-Карелии».
В феврале кондопожане будут играть исключительно на выезде. Следующий матч пройдет 1 февраля во Владивостоке. Соперником будет местный «Тайфун». // Фото пресс-службы «СКА-Карелия»