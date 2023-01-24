Кондопожские «армейцы» проиграли последний домашний матч в сезоне

В понедельник команда «СКА-Карелия» провела заключительный домашний матч в этом сезоне МХЛ. В Кондопоге «армейцы» встречались с «Амурскими тиграми».

Встреча была равной, но в третьем периоде гости добыли победу. Итоговый результат - 1:4, поражение «СКА-Карелии».

В феврале кондопожане будут играть исключительно на выезде. Следующий матч пройдет 1 февраля во Владивостоке. Соперником будет местный «Тайфун». // Фото пресс-службы «СКА-Карелия»