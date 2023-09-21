Кондопожские «армейцы» проиграли команде из Белоруссии на родном льду

Хоккейный клуб «СКА-Карелия» в среду провел свой очередной матч в рамках первенства МХЛ. В Кондопоге «армейцы» принимали «Динамо-Шинник» из белорусского Бобруйска.

Первый период завершился вничью 1:1. Во второй двадцатиминутке хозяева быстро вышли вперед и повели в две шайбы, но гостям удалось отыграться - 3:3. Все решилось в третьем периоде, где удачливее оказались «динамовцы». Итог - 4:6.

Сегодня эти же команды проведут повторную встречу в Ледовом дворце Кондопоги. // Фото: «СКА-Карелия»