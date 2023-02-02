Кому и какие надбавки полагаются с 1 февраля

Более 150 млрд рублей будет потрачено в 2023 году в России на индексацию выплат льготным категориям граждан. Официальный уровень инфляции – 11, 9 процентов. Настолько и увеличатся пенсии, пособия для инвалидов, выплаты ветеранам труда и прочие меры социальной поддержки. Рассмотрим детально, сколько будут платить с 1 февраля и кому.

Инвалидам

Увеличится сумма единовременной денежной выплаты (ЕДВ) для всех групп инвалидности. Это касается как работающих, так и неработающих получателей выплат. С 1 февраля суммы составят:

1 группа - 4957,95 руб;

2 группа - 3540,76 руб;

3 группа - 2834,40 руб;

Дети-инвалиды - 3540,76 руб.

Инвалиды по-прежнему могут выбрать набор социальных услуг (НСУ), тогда ЕДВ будет меньше (примерно на тысячу рублей). В этот набор могут входить (в разных регионах по-разному):

лекарства по рецептам и бесплатные медицинские услуги;

путевки в санаторий и оплата дороги туда и обратно один раз в год;

проезд в пригородных электричках;

городская телефонная связь;

лечение, не входящее в ОМС, которое предлагают по результатам врачебной экспертизы;

зубное протезирование один раз в пять лет.

Федеральным льготникам

Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС будут получать 3540 рублей в месяц (было 3100). Героям Советского Союза и России и кавалерам всех трех степеней ордена Славы полагается 83,5 тысяч рублей (было 74,6 тысяч). Герои Труда будут получать 61,6 тысяч рублей (было 55 тысяч).

Материнский капитал

С 1 февраля федеральный маткапитал также увеличился на уровень фактической инфляции. Соответствующий закон в конце 2022 года подписал президент Владимир Путин.

Выплата на первого ребенка (рожденного в период с 1 января 2020 года), составит 586,9 тысяч рублей.

Если маткапитал не был назначен на первого ребенка, то в случае рождения второго родителям будет положено 775,6 тысяч рублей.

Если родители уже получили выплату на первого ребенка, в случае рождения второго им полагается 188,7 тысяч рублей.

На третьего или последующего ребенка (если раньше права на маткапитал не было) - 775,6 тысяч рублей.

Неиспользованная часть маткапитала также будет проиндексирована, но при условии, если родители не израсходовали всю сумму господдержки до 1 февраля 2023 года.

Потратить полученные средства можно на покупку квартиры, реконструкцию или строительство дома, а также для оплаты обучения детей. Раньше получить выплату наличными могли только семьи, признанные нуждающимися. С 2023 года ежемесячные пособия из капитала будут выдаваться семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов в регионе.

Пособия при рождении и по уходу за ребенком

Единовременное пособие при рождении ребенка составит 22,9 тысяч рублей.

Максимальный размер пособия по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней - 383 179 рублей.

При осложненных родах - 426,9 тысяч рублей.

В случае с работниками Крайнего Севера размер пособия повысится в соответствии с районным коэффициентом. Также в некоторых регионах предусмотрены дополнительные выплаты по рождению ребенка.

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается напрямую органами социального фонда. При этом, если один из супругов работает, а второй нет, выплату дадут работающему родителю.

В 2023 году для получения сотрудником пособия при рождении ребенка руководителю достаточно запросить только сведения о застрахованном лице, которые он предоставляет в социальный фонд, не позднее трех рабочих дней со дня их получения от работника.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет, в отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается только матери ребенка, в 2023 году смогут получать другие родственники или опекун, фактически осуществляющий уход за ребенком.

С февраля этого года минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет увеличился до 8591 рубля.

Независимо от даты подачи заявления в этом году выплата будет производиться за весь период со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им полуторагодовалого возраста.

Страховые выплаты

Увеличились суммы, заложенные на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональные заболевания. Максимальный размер единовременной страховой выплаты вырос до 131,7 тысяч рублей, а максимальный размер ежемесячной — до 101,3 тысяч рублей.

Пособие на погребение будет выдаваться в размере 7793 рублей вместо предшествующих 6964 рублей. // Источник: "Известия"