В Питкярантском районе продолжат строить объекты инфраструктуры

Руководитель региона подчеркнул, что программа газификации является основой для перехода экономики района на новый уровень.

Перевод всего Приладожья на газ позволит развивать территории, в первую очередь, привлекать инвесторов и, конечно, в перспективе — снизить тарифы для жителей,

— сказал Артур Парфенчиков.

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Виктор Россыпнов сообщил, что котельная г. Питкяранта готовится в следующем сезоне к переходу на газ. Также на этот год за счет федеральной поддержки предусмотрено строительство почти 60 км двух межпоселковых газопроводов, сетей к газовым котельным. Ведется строительство распределительного газопровода в г. Питкяранта, д. Койриноя, д. Ууксу.

Как сообщил Глава Администрации Питкярантского района Константин Булахов, общая потребность средств на ремонт объектов водоснабжения и водоотведения остается достаточно высокой и составляет более 200 млн рублей. В прошлом году проведены работы по замене трубопровода хозяйственно-питьевого водоснабжения через заводской мост в г. Питкяранта. В ближайших планах — разработка проектной документации по строительству локального участка водопровода. По программам инициативного бюджетирования на этот год предусмотрен ремонт системы водоснабжения от п. Салми до д. Мийнала; инженерных сетей и резервуаров очистки стоков на станции КОС в п. Импилахти. Некоторые ТОСы планируют подавать заявки на водоснабжение и водоотведение своих населенных пунктов.

Виктор Россыпнов рассказал, что в Питкяранте начинается проектирование дома, как коммерческого жилья. Уже есть предварительные заявки от предприятий, в том числе с перспективой использования льготной ипотеки для работников.

В этом году в 6 раз по сравнению с 2022 годом по району увеличен объем финансирования дорожных работ. Будет завершен ремонт моста через р. Сумерианйоки, начат ремонт автодороги на подъезде к п. Импилахти и реконструкция путепровода через железнодорожный переезд на ней. Провести полную реконструкцию путепровода и ремонт автодороги планируется в 2024 году. Запланирован ремонт подъезда к д. Хямекоски и д. Хийденсельга. Завершится разработка проектной документации на строительство автодороги к Германовскому скиту и строительство автодороги к памятнику природы «Белые Мосты».

В этом году большой объем работ пройдет на объектах социальной сферы. Это ремонт спортивного зала в школе № 2 г. Питкяранта, создание центров «Точка роста» в школах п. Салми и д. Хийденсельга, открытие детского сада в пос. Ляскеля. Планируется приобретение 4 квартир для «земских» учителей. Завершится разработка проектно-сметной документации на здание образовательной организации на 200 мест в п. Салми. Также будет приобретено оборудование для домов культуры в п. Импилахти и п. Харлу, разработаны проекты строительства сельского Дома культуры в п. Ляскеля и капитального ремонта Питкярантского городского краеведческого музея им. В.Ф. Себина.