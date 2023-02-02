02 февраля 2023, 17:14
Общество

В Питкярантском районе продолжат строить объекты инфраструктуры

На этот год запланировано продолжение масштабных работ по газификации района, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, а также дорог. Об этом на совещании по развитию района рассказал Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков

Руководитель региона подчеркнул, что программа газификации является основой для перехода экономики района на новый уровень.

 

Перевод всего Приладожья на газ позволит развивать территории, в первую очередь, привлекать инвесторов и, конечно, в перспективе — снизить тарифы для жителей,

— сказал Артур Парфенчиков. 

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Виктор Россыпнов сообщил, что котельная г. Питкяранта готовится в следующем сезоне к переходу на газ. Также на этот год за счет федеральной поддержки предусмотрено строительство почти 60 км двух межпоселковых газопроводов, сетей к газовым котельным. Ведется  строительство распределительного газопровода в г. Питкяранта, д. Койриноя, д. Ууксу. 

Как сообщил Глава Администрации Питкярантского района Константин Булахов, общая потребность средств на ремонт объектов водоснабжения и водоотведения остается достаточно высокой и составляет более 200 млн рублей. В прошлом году проведены работы по замене трубопровода хозяйственно-питьевого водоснабжения через заводской мост в г. Питкяранта. В ближайших планах — разработка проектной документации по строительству локального участка водопровода. По программам инициативного бюджетирования на этот год предусмотрен ремонт системы водоснабжения от п. Салми до д. Мийнала; инженерных сетей и резервуаров очистки стоков на станции КОС в п. Импилахти. Некоторые ТОСы планируют подавать заявки на водоснабжение и водоотведение своих населенных пунктов.

Виктор Россыпнов рассказал, что в Питкяранте начинается проектирование дома, как коммерческого жилья. Уже есть предварительные заявки от предприятий, в том числе с перспективой использования льготной ипотеки для работников.   

В этом году в 6 раз по сравнению с 2022 годом по району увеличен объем финансирования дорожных работ. Будет завершен ремонт моста через р. Сумерианйоки, начат ремонт автодороги на подъезде к п. Импилахти и реконструкция путепровода через железнодорожный переезд на ней. Провести полную реконструкцию путепровода и ремонт автодороги планируется в 2024 году. Запланирован ремонт подъезда к д. Хямекоски и д. Хийденсельга. Завершится разработка проектной документации на строительство автодороги к Германовскому скиту и строительство автодороги к памятнику природы «Белые Мосты».   

В этом году большой объем работ пройдет на объектах социальной сферы. Это ремонт спортивного зала в школе № 2 г. Питкяранта, создание центров «Точка роста» в школах п. Салми и д. Хийденсельга, открытие детского сада в пос. Ляскеля. Планируется приобретение 4 квартир для «земских» учителей. Завершится разработка проектно-сметной документации на здание образовательной организации на 200 мест в п. Салми. Также будет приобретено оборудование для домов культуры в п. Импилахти и п. Харлу, разработаны проекты строительства сельского Дома культуры в п. Ляскеля и капитального ремонта Питкярантского городского краеведческого музея им. В.Ф. Себина.

 

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артур парфенчиков
глава республики
Развитие инфраструктуры Питкярантского района