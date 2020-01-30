30 января 2020, 12:45
Общество

Компания «КСМ» сдает в аренду и продает коммерческие помещения

Планируете открыть свой бизнес или расширить существующий: присмотритесь к жилым комплексам в микрорайонах Древлянка-5 и Древлянка-7

Планируете открыть свой бизнес или расширить существующий? Компания «КСМ» предлагает к аренде или покупке коммерческие помещения в жилых комплексах в микрорайонах Древлянка-5 и Древлянка-7.

Помещения для бизнеса располагаются на первых этажах новых пятиэтажных домов. Они имеют широкий спектр назначения - здесь могут разместиться различные магазины, детские развивающие центры и организации дополнительного образования, фитнес - залы и прочие сервисы, необходимые жителям новых жилых комплексов.

Площадь помещений варьируется от 39 до 124 кв.м., они полностью подготовлены для чистовой отделки, что позволит вам воплотить в жизнь любые бизнес-идеи и самые современные дизайн-проекты.

Все помещения имеют универсальные планировки, отдельный вход осуществляется с «нулевой» отметки, большие витринные окна вносят ощущение простора, подведены все необходимые коммуникации - водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция. Высота потолков - 3,2 м. Выделенная электрическая мощность составляет не менее 15 кВт на каждые 10 кв.м. площади.

Почему открыть здесь бизнес - это выгодно?

1.  Динамично развивающийся эко - район. На территории смежных друг с другом микрорайонов Древлянка-5 и Древлянка-7 проживает уже более 10 000 человек. И эта цифра будет увеличиваться.

2.  Гибкие условия аренды. Об этом подробно расскажут в личной беседе.

3.  Приобретение помещений по ценам застройщика.

4.  Гарантия на помещения 5 лет с момента ввода дома.

5.  Возможен заказ отделки по выгодным ценам.

Все подробности можно узнать по телефону 8-960-210-84-96.

На правах рекламы.

Обсудить
просмотр
162043
Метки: 
КСМ
Петрозаводск
Древлянка
бизнес
Строительство
аренда
квартиры