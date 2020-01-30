Управление Росреестра проконсультирует жителей Карелии

Управление Росреестра в пятницу, 31 января, проведет очередную горячую линию для жителей Карелии, сообщает пресс-служба правительства РК.

Жители республики смогут получить консультации по следующим вопросам: порядок предоставления документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства - телефон горячей линии: (8142) 78 25 48; порядок определения и оспаривания результатов кадастровой стоимости объектов недвижимости - телефон горячей линии: (8142) 78 10 70.

Жителей республики проконсультирует отдел землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Управления Росреестра по РК.