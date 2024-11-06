Компания «КСМ» приглашает на видеоэкскурсию по новой школе в Суоярви

Напомним, школа в Суоярви рассчитана на 330 учащихся. Общая площадь здания - порядка 6,5 тыс.кв.м. (сравнимо с площадью 100-квартирного жилого дома).

На 1 этаже расположены входная зона с постом охраны и гардеробами для учащихся и преподавателей; пищеблок – обеденный зал площадью больше 150 кв.м, рассчитанный на 165 посадочных мест, и зона приготовления пищи; спортивный зал площадью 550 кв.м, оснащённый стационарным и передвижным спортивным инвентарём; медицинский блок, включающий в себя не только процедурный и прививочный кабинеты, но и стоматологический кабинет; в отдельный блок выделены помещения для начальных классов – это и учебные классы, и кабинеты для групп продлённого дня, и свой гардероб; также на 1 этаже расположилась универсальная мастерская по обработке древесины и металла, она будет использоваться и для уроков труда у мальчиков, и для нужд школы.

На 2 этаже разместился просторный актовый зал, рассчитанный на 204 посадочных места, школьный музей, интерактивный лазерный тир и, конечно, учебные кабинеты для учащихся средней и старшей школы.

На 3 этаже, помимо учебных кабинетов, размещена библиотека площадью свыше 200 кв.м. и различные административные помещения.

Все классы оснащены интерактивными досками, а рабочее место учителя оборудовано столом с ПК, документ-камерой, лазерным принтером, проектором. При кабинетах биологии, физики, химии, информатики, ОБЖ и искусств имеются лаборантские.

Что касается уличной территории, то здесь есть две площадки для подвижных игр, три площадки для физкультурных занятий, сектор для прыжков, беговые дорожки, площадка для баскетбола и волейбола, а также площадка для отдыха.

Школа в Суоярви – четвёртая школа в истории компании «КСМ». Первая – на 330 мест в посёлке Ледмозеро – была введена в эксплуатацию в 2017 году; вторая – на 1350 мест в Петрозаводске – в 2021 году; третья – на 1100 мест в Медвежьегорске – в 2023 году. Все они успешно функционируют.

Новости компании, в том числе о ходе строительства объектов, можно прочитать в группе ВК "Компания КСМ" .