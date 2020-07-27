Компания «КСМ» предлагает купить квартиру в новостройке

Первое время жизни в новой квартире – однозначно самое счастливое время. Не хочется, чтобы его омрачила материальная составляющая, когда довольным новоселам сложно совмещать ежемесячные платежи по ипотеке и многочисленные покупки для обустройства дома. Застройщик «Стройинвест КСМ» предлагает выгодное решение: в первый год выплаты ипотеки компания оплачивает Банку разницу в 6% годовых от вашего кредита, снизив вашу ставку до 0.5 % годовых. Со второго года и далее на весь срок кредита устанавливается ставка 6.5 %.

Акция действует до 31.07.2020 и распространяется на все свободные квартиры в доме «Вертикаль» на пересечении ул. Генерала Фролова и Ровио.

О новом доме и его преимуществах – смотрите в видеоролике.

Узнайте подробности по телефону: 8 (8142) 332-700.

На правах рекламы. Предложение не является публичной офертой. Количество квартир ограничено. Застройщик: ООО «Специализированный Застройщик «Стройинвест КСМ». Адрес объекта: г. Петрозаводск, пересечение ул. Генерала Фролова и Ровио. Проектная декларация размещена на наш.дом.рф.

Ипотечный продукт Банка ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия № 1000 от 08.07.2015. Банк вправе отказать в выдаче кредита. Ставка действует при условии комплексного страхования. Сумма кредита должна составлять не более 3 млн. рублей. Первоначальный взнос - от 20% от стоимости квартиры. Срок кредита - до 30 лет.