29 декабря 2020, 12:00
Компания «КСМ» поздравляет жителей Карелии с наступающим Новым годом
Сотрудники строительной компании «КСМ» записали видеопоздравление с годом Быка
Компания «КСМ» от всей души поздравляет жителей Карелии с наступающим Новым годом.
Наверное, как никогда мы радуемся, что этот год подходит к концу, настолько непростым стал он для всех нас. И хотя проблемы старого года не исчезнут с боем курантов, хочется надеяться, что наступающий год будет спокойнее, благополучнее и добрее. А пожелания крепкого здоровья мы будем произносить с особым чувством!
Пусть 2021-й год исполнит все намеченные планы, откроет новые перспективы, порадует приятными событиями. Пусть рядом с вами всегда будут родные, близкие и друзья! Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся!