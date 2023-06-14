Компания «КСМ» поделилась видео со строительства школы в Медгоре

О ходе строительства в видеосюжете рассказал производитель работ на объекте Максим Гусев

Возведение здания школы завершено, на всех трёх блоках завершаются устройство кровли, ведутся внутренние отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, отделка фасадов. Продолжаются работы по устройству наружных инженерных сетей, наружному освещению, вертикальной планировке, благоустройству просторной пришкольной территории.

Напомним, в блоке А, помимо учебных классов, размещается входная зона, медицинский блок, лазерный тир, кружковые помещения, библиотека и медиа-центр (площадью более 600 кв.м), актовый зал (площадью порядка 500 кв.м). В блоке Б - школьная столовая на 550 мест (площадью более 1000 кв.м), 6 спортивных залов (в том числе, зал для детей с ограниченными возможностями здоровья, тренажёрный зал, зал для хореографии и зал для подвижных игр), кабинеты администрации и учебные классы. Блок В полностью отведён под учебные классы.

Окончание строительства, согласно контракту, запланировано на конец 2023 года. Генподрядчик – компания «КСМ» передаст заказчику школу с полной отделкой, оборудованием и мебелью.

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