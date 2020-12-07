Команда Карелии отлично выступила на Кубке России по ушу

На Кубке России по ушу во Владимире, который состоялся в конце ноября, карельская спортсменка Софья Детчуева завоевала серебряную медаль, сообщает паблик «Министерство спорта Республики Карелия».

Анастасия Балышева показала вполне конкурентные бои со взрослыми соперницами, проиграв только в дополнительное время. По итогам соревнований Анастасия стала бронзовым призером.

В эти же сроки на фестивале Владимирской области по ушу-саньда карельские спортсмены показали следующие результаты: Савелий Андреев – 1 место; Глеб Онькин – 1 место; Глеб Брожак – 3 место.

На Кубке России по ушу таолу в Москве Екатерина Харина стала серебряным и бронзовым призёром.

Поздравляем спортсменов сборной команды Республики Карелия и их тренеров Андрея Сырича и Константина Петрусенко с успешными выступлениями!

Фото из группы Министерство спорта Республики Карелия