Маленьким победителям «Километра здоровья» на финише вручили мандарины

Последний в этом году забег «Километр здоровья» прошел 5 декабря на стадионе «Юность» в Петрозаводске. Самыми массовыми на фестивале были детские забеги. Победителям и призерам на финише вручали мандарины, сообщает пресс-центр администрации карельской столицы.

«Были проведены «Бегущие огни» и большое количество детских забегов»,

- сказал главный организатор фестиваля, директор Спортивной школы олимпийского резерва № 3 Александр Кишкин.

По его словам, бег объединил не только спортсменов, но и тех, кто впервые вышел на дорожку. Выросло количество участников фестиваля. Если в первом «Километре здоровья» их было 40, то теперь больше 200 в возрасте от 3 до 80 лет. Участвуют не только школы, но и детские сады. В мэрии сообщили, что старт поддерживают петрозаводчане, которые в момент забега находятся в другом уголке страны. Они присылают видео, в котором бегут километр в этот день вместе со всем Петрозаводском.

В 2021 году организаторы намерены провести «Километр здоровья» не только на стадионе «Юность», но и в других районах Петрозаводска и городах Карелии. (фото 53news.ru)