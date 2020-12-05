Юбилейный фестиваль «Зимние фонтаны» обзавелся новым талисманом

В воскресенье, 6 декабря, в Петрозаводске стартует фестиваль «Зимние фонтаны». В этом году он отмечает 30-летие.

Символом юбилейного фестиваля стал филин. По сообщению пресс-службы администрации города, филин набрал больше всего голосов петрозаводчан в марте, обогнав синицу и глухаря. С 2014 года талисманами популярного лыжного праздника спорта были заяц, белка, бобер, снегирь, лиса, лось и рысь.

С 1 декабря все желающие могли зарегистрироваться на участие в спортивном событии на стадионе «Юность» и получить новую или обнулить старую электронную карточку для отметок.

По сообщению пресс-службы мэрии, при соблюдении социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты можно будет зарегистрироваться и 6 декабря с 10 до 15 часов в начале трассы. В полдень 6 декабря на лесном стадионе наградят лауреатов «Зимних фонтанов 2020».

Чтобы получить отметку на дистанции, потребуется приложить карточку участника к электронной станции на трассе. В дни фестиваля с 10 до 15 часов будут засчитываться выходы на лыжах и пешие прогулки. Момент фиксации электронная станция подтверждает световым и звуковым сигналом. Всего сезон насчитывает 34 дня. Температурный режим, при котором состоятся фестивальные дни, не ниже -22 градусов. Чтобы получить сувениры с символикой фестиваля, потребуется совершить не менее 15 выходов на трассу. Для победы потребуется 25 и более отметок. (фото sferika.ru)