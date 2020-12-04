04 декабря 2020, 21:55
Спорт

Сегодня хоккеисты «СКА-ГУОР Карелия» разгромили хозяев в Липецке 4:2

Принимающей стороне не помогли родные стены

Сегодня хоккейная команда «СКА-ГУОР Карелия» победила в гостевом матче МХК «Липецк» со счетом 4:2, сообщает паблик «Училище олимпийского резерва в Кондопоге»

Голы в составе «СКА-ГУОР Карелия» забили: Тигран Петросян (Гадель Хисматуллин), Никита Кравченко (Семён Герасимов, Михаил Кощеев), Фёдор Мартынов (Матвей Конев), Виктор Андрейченко (Гадель Хисматуллин).

В воротах играл Руслан Крайнов.

Фото из группы Училище олимпийского резерва в Кондопоге

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Метки: 
Карелия
Липецк
Кондопога
ХК «ГУОР Карелия»
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