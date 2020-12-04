Сегодня хоккеисты «СКА-ГУОР Карелия» разгромили хозяев в Липецке 4:2

Сегодня хоккейная команда «СКА-ГУОР Карелия» победила в гостевом матче МХК «Липецк» со счетом 4:2, сообщает паблик «Училище олимпийского резерва в Кондопоге»



Голы в составе «СКА-ГУОР Карелия» забили: Тигран Петросян (Гадель Хисматуллин), Никита Кравченко (Семён Герасимов, Михаил Кощеев), Фёдор Мартынов (Матвей Конев), Виктор Андрейченко (Гадель Хисматуллин).

В воротах играл Руслан Крайнов.

Фото из группы Училище олимпийского резерва в Кондопоге